EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? EYT staj borçlanması prim günü sayılacak mı?
EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi son detayları Başkan Erdoğan duyurmuştu. Düzenlemede yaş şartı aranmazken, yıl ve prim günü maddeleri aranacak. Çırak ve staj kapsamında yer alanlar ise konu hakkında gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? EYT staj borçlanması prim günü sayılacak mı?
EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? EYT staj borçlanması prim günü sayılacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 1999 öncesi çıraklık ve stajyerlik yapanların ise şimdilik kapsam dışı kaldığı görülüyor. Düzenlemenin dışında kalan prim günleri için yeni açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? EYT staj borçlanması prim günü sayılacak mı?
EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?
Staj olarak sigorta başlangıcı olanların, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamına alınıp alınmayacağı, EYT'lilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Bakan Bilgin EYT konusunda staj süresinini sayılıp sayılmayacağına dair şunları söyledi; 'Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.' dedi.
MESLEK LİSESİ STAJI SÜRESİ SİGORTA BAŞLANGICI SAYILIR MI?
Ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emekliliğe esas olan uzun vadeli primler ödenmediği, sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemektedir. Ancak doğum borçlanmalarında başlangıç olarak kabul edilmektedir.
EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilik sigortası girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan kişiler EYT kapsamında yer alacak.
Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. EYT düzenlemesiyle 5000 prim günüyle, kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresiyle emekliliğe hak kazanacak. Emeklilik için hiçbir şekilde yaş sınırı söz konusu olmayacak. Prim günü ya da sigortalılık süresi eksik olan çalışanlar, bu eksikliklerini tamamladıktan sonra emekli olmak için başvurabilecek. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT staj borçlanması yeni açıklama geldi mi? EYT staj borçlanması prim günü sayılacak mı?
- Başvuran aynı ay içerisinde PTT'den parasını çekebilecek! 300, 400, 600 TL hemen yatırılıyor! Aile Bakanlığı şartları duyurdu
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, zamlandı mı 2023? Ziraat Bankası Ocak ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? 0, 2,4,6 ile bitenler...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar? Yeni yıl tazminat HESAPLAMA! 10 yıl çalışan ne kadar tazminat alacak?
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Çatalca kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Emekli Ocak ayında kanatlanacak! 10 bin TL + zamlı maaş ödemesi! SSK, 4B, EYT'li için tablo güncellendi! QNB Finansbank, Denizbank, TEB...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? 2023 Sosyal Yardım paraları ne kadar oldu? Ocak zammı ile hesaplara kaç TL geçecek?
- Evde bakım maaşı zamlı yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak ayı evde bakım parası yatan iller hangileri?
- İŞKUR Ocak ayı TYP alımları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler?
- TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL'ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...
- TAM KADRO AÇIKLANDI! Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler?
- SGK'dan 0 faizli konut kredisi fırsatı! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında maaş alanlar dikkat! TOKİ, Ziraat Bankası ve Halkbank...