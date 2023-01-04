04 Ocak 2023, Çarşamba
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Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı belli oldu mu? İşte yeni hesap...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı belli oldu mu? İşte yeni hesap...

Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli maaşı 2023 için araştırmalar başladı. 2023 Ocak zammı sonrası emekli ve memur maaş zammı netleşirken yeni engelli aylığı parası da merak ediliyor. Peki, Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı belli oldu mu? İşte yeni hesap...

Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Ocak zammı ve asgari ücret zammı sonrası tüm rakamlar netleşti. Peki, Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı belli oldu mu? İşte yeni hesap...

SOSYAL YARDIMLAR MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

65 yaş aylığı 1.536,70 1.997,71

Evde bakım desteği 3.336,00 4.336,80

Kronik hastalık yardımı 3.336,00 4.336,80

Engelli yakını aylığı 1.226,69 1.594,70

Engelli aylığı 0,00

- % 40-69 arası 1.226,69 1.594,70

- % 70 ve üstü 1.840,04 2.392,05

Sosyal ve Ekonomik Destek

- Çocuk (Okul öncesi) 1.584,61 2.059,99

- Çocuk (İlköğretim) 2.376,92 3.090,00

- Çocuk (Ortaöğretim) 2.535,38 3.295,99

- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 1.584,61 2.059,99

- Çocuk (Yükseköğretim) 2.852,31 3.708,00

- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.267,69 1.648,00

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