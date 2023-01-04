Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Ocak zammı ve asgari ücret zammı sonrası tüm rakamlar netleşti. Peki, Engelli aylığı 2023 zammı ne kadar, kaç TL oldu? Engelli maaşı belli oldu mu? İşte yeni hesap...