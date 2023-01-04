Milyonlara yeni aylık! Yeni artışla kim ne kadar maaş alacak? | En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar? | Kalem kalem hesaplandı

Memurların, emeklilerin Ocak zammı büyüdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara iki müjde verdi, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum. En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz" dedi.





GELİRİ YÜZDE 57 YÜKSELEN VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkmıştı. Ardından Başkan Erdoğan, zammı yüzde 25'e yükselttiklerini duyurmuştu. Erdoğan, dün de yeni müjde verdi. Emeklilerin ve memurların zam oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını, taban emekli aylığının da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğini söyledi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammına eklenen refah payı 14.60, memurlara ve memur emeklilerinin refah payı da 13.52 puana ulaştı. Tüm memurların, emeklilerin maaşına bu kapsamda yüzde 30 zam yansıtılacak. Bu zam sonrası aylığı 5 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin ödemesi 5 bin 500 liraya tamamlanacak.