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Milyonlara yeni aylık! Yeni artışla kim ne kadar maaş alacak? | En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar? | Kalem kalem hesaplandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Milyonlara yeni aylık! Yeni artışla kim ne kadar maaş alacak? | En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar? | Kalem kalem hesaplandı

Asgari ücrete yapılan yüzde 54 zammın ardından memur, emekli ve sözleşmeliler yeni maaşı merakla bekliyordu. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı ve zam oranı netleşti. Başkan Erdoğan, memur ve emeklilerin maaş zamlarının yüzde 25 olarak uygulanacağını müjdelemişti. Başkan Erdoğan bugün AK Parti Grup toplantısında memur ve emekli zammının yüzde 30'a yükseldiğini açıkladı. Vatandaşların merak ettiği en düşük memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi aylığı kaç para olacak? soruları da yanıt buldu.

Memurların, emeklilerin Ocak zammı büyüdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara iki müjde verdi, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum. En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz" dedi.


GELİRİ YÜZDE 57 YÜKSELEN VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkmıştı. Ardından Başkan Erdoğan, zammı yüzde 25'e yükselttiklerini duyurmuştu. Erdoğan, dün de yeni müjde verdi. Emeklilerin ve memurların zam oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını, taban emekli aylığının da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğini söyledi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammına eklenen refah payı 14.60, memurlara ve memur emeklilerinin refah payı da 13.52 puana ulaştı. Tüm memurların, emeklilerin maaşına bu kapsamda yüzde 30 zam yansıtılacak. Bu zam sonrası aylığı 5 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin ödemesi 5 bin 500 liraya tamamlanacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli aylığı yüzde 30 artışla 4 bin 687 liradan 6 bin 93 liraya çıkacak. En düşük aylık yüzde 30 zammın yansıtılmasıyla Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 5 bin 456 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 4 bin 336 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 777 liraya yükselirken, bu emeklilere 5 bin 500 lira ödenecek. Taban aylığın 5 bin 500 liraya çıkmasıyla 3 bin 500 lira emekli aylığı alanların gelirinde yüzde 57.14 artış yaşanacak. Refah payı ve taban aylık için yasa çıkarılacak.

BİR ARTIŞ DA TEMMUZ'DA
Başkan Erdoğan, memurlar ve emekliler için açıklanan zam oranlarının yılın ilk 6 ayına ait olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı. Yeni emekli ve memur maaşlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, Temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik" dedi.

ZAM YÜZDE 30 UYGULANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan salı günü zam oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı. Başkan Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısında "Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik. Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL

Memurlarda en düşük maaş yüzde 30 zamla 11 bin 848 liraya çıkarken; eş yardımı 985, çocuk yardımı da 108-216 liraya ulaştı...

Yüzde 30 zam ile memurların kazanımları büyüdü. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükselecek.

2 ÇOCUKLUYA 1.419 TL
Memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı artacak. Çalışmayan eş için yapılan aylık yardım 758,28 liradan 985,76 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 216,84 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 108,42 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı ödemesi bin 419 lira 44 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

TEK TEK HESAPLANDI

Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 30 ZAMLI (TL)

Genel müdür 1/4 29.809,00 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 20.602,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.619,10

Öğretmen 1/4 12.276,00 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 35.846,20

Başkomiser 3/1 15.810,00 20.553,00

Polis memuru 8/1 13.747,00 17.871,10

Uzman doktor 1/4 18.853,00 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 15.376,40

Mühendis 1/4 16.205,00 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 13.130,00

Profesör 1/4 25.984,00 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 19.904,30

Vaiz 1/4 12.752,00 16.577,60

MEMUR EMEKLİLERİ MEVCUT (TL) % 30 ZAMLI (TL)
Müsteşar (1/1) 21.905,20 28.476,76
Genel müdür (1/1) 19.361,41 25.169,83
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13 9.657,87
Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57 9.450,44


Öğretmen (1/4) 7.475,52 9.718,18
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14 16.498,48
Polis memuru (8/1) 7.731,57 10.051,04
Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86 9.445,62
Mühendis (1/4) 9.115,72 11.850,44


Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71 8.246,82
Profesör (1/4) 17.340,84 22.543,09
İmam-hatip 7.475,52 9.718,18
Avukat (1/4) 7.475,52 9.718,18

İŞTE EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ TABLOSU
(*En düşük emekli maaşı 5500 TL oldu)

Eski maaş: 4300 TL
Zamlı maaş: 5590 TL

Eski maaş: 4400 TL
Zamlı maaş: 5720 TL

Eski maaş: 4500 TL
Zamlı maaş: 5850 TL

Eski maaş: 4600 TL
Zamlı maaş: 5980 TL

Eski maaş: 4700 TL
Zamlı maaş: 6110 TL

Eski maaş: 4800 TL
Zamlı maaş: 6240 TL

Eski maaş: 4900 TL
Zamlı maaş: 6370 TL

Eski maaş: 5000 TL
Zamlı maaş: 6500 TL

Eski maaş: 5100 TL
Zamlı maaş: 6630 TL

Eski maaş: 5200 TL
Zamlı maaş: 6760 TL

Eski maaş: 5300 TL
Zamlı maaş: 6890 TL

Eski maaş: 5400 TL
Zamlı maaş: 7020 TL

Eski maaş: 5500 TL
Zamlı maaş: 7150 TL

Eski maaş: 5600 TL
Zamlı maaş: 7280 TL

Eski maaş: 5700 TL
Zamlı maaş: 7410 TL

Eski maaş: 5800 TL
Zamlı maaş: 7540 TL

Eski maaş: 5900 TL
Zamlı maaş: 7670 TL

Eski maaş: 6000 TL
Zamlı maaş: 7800 TL

Eski maaş: 6100 TL
Zamlı maaş: 7930 TL

Eski maaş: 6200 TL
Zamlı maaş: 8060 TL

Eski maaş: 6300 TL
Zamlı maaş: 8190 TL

Eski maaş: 6400 TL
Zamlı maaş: 8320 TL

Eski maaş: 6500 TL
Zamlı maaş: 8450 TL

Eski maaş: 6600 TL
Zamlı maaş: 8580 TL

Eski maaş: 6700 TL
Zamlı maaş: 8710 TL

Eski maaş: 6800 TL
Zamlı maaş: 8840 TL

Eski maaş: 6900 TL
Zamlı maaş: 8970 TL

Eski maaş: 7000 TL
Zamlı maaş: 9100 TL

Eski maaş: 7100 TL
Zamlı maaş: 9230 TL

Eski maaş: 7200 TL
Zamlı maaş: 9360 TL

Eski maaş: 7300 TL
Zamlı maaş: 9490 TL

Eski maaş: 7400 TL
Zamlı maaş: 9620 TL

Eski maaş: 7500 TL
Zamlı maaş: 9750 TL

Eski maaş: 7600 TL
Zamlı maaş: 9880 TL

Eski maaş: 7700 TL
Zamlı maaş: 10010 TL

Eski maaş: 7800 TL
Zamlı maaş: 10140 TL

Eski maaş: 7900 TL
Zamlı maaş: 10270 TL

Eski maaş: 8000 TL
Zamlı maaş: 10400 TL

Eski maaş: 8100 TL
Zamlı maaş: 10530 TL

Eski maaş: 8200 TL
Zamlı maaş: 10660 TL

Eski maaş 8300
Zamlı maaş 10790

Eski maaş 8400
Zamlı maaş 10920

Eski maaş 8500
Zamlı maaş 11050

Eski maaş 8600
Zamlı maaş 11180

Eski maaş 8700
Zamlı maaş 11310

Eski maaş 8800
Zamlı maaş 11440

Eski maaş 8900
Zamlı maaş 11570

Eski maaş 9000
Zamlı maaş 11700

Eski maaş 9100
Zamlı maaş 11830

Eski maaş 9200
Zamlı maaş 11960

Eski maaş 9300
Zamlı maaş 12090

Eski maaş 9400
Zamlı maaş 12220

Eski maaş 9500
Zamlı maaş 12350

Eski maaş 9600
Zamlı maaş 12480

Eski maaş 9700
Zamlı maaş 12610

Eski maaş 9800
Zamlı maaş 12740

Eski maaş 9900
Zamlı maaş 12870

Eski maaş 10000
Zamlı maaş 13000

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