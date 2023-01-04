04 Ocak 2023, Çarşamba
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Asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nasıl alınır? İşte yeni tutar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nasıl alınır? İşte yeni tutar...

Asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret desteğinde yeni tutar belli oldu. Başkan Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret desteğiyle ilgili açıklamada bulundu ve işverene destek miktarının arttığını belirtti. Peki, Asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nasıl alınır? İşte yeni tutar...

Asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nasıl alınır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarıldığını duyurdu. Asgari ücret desteği, işverenin iş yerinde çalıştığırdığı personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. Peki, asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nasıl alınır? İşte yeni tutar...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE YENİ TUTAR BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamayla birlikte asgari ücret desteğinde yeni tutarı açıkladı.

Buna göre; Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiği açıklandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

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