Asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nasıl alınır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarıldığını duyurdu. Asgari ücret desteği, işverenin iş yerinde çalıştığırdığı personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. Peki, asgari ücret desteği ne demek, kimlere verilecek? Asgari ücret desteği nasıl alınır? İşte yeni tutar...