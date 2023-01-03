Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından bugün açıklanacak rakamlar ile emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacak. Peki, Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?