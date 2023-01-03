Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?
Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirdi. Açıklanacak rakamlar ile maaş zam oranı şekillenmiş olacak. Peki, Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?
Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından bugün açıklanacak rakamlar ile emekli ve memur maaşları için zam oranı belli olacak. Peki, Şube Müdürü (Lisans-1/4) yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Şube Müdürü maaşı kaç para oldu?
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) YENİ MAAŞI NE KADAR?
Şube müdür maaş zam oranı henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından gelecek enflasyon açıklaması sonrasında maaş zam oranı netleşecek.
Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor.
MEMUR MAAŞ ZAM ORANI ŞEKİLLENİYOR
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ
AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.
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