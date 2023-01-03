3 kamu bankasından yeni kredi paketi! 6 ay ödemesiz...
Son dakika haberine göre Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyor. Krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle verilecek.
Tekno Girişimci Destek Kredisi ile yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojiler ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak.
Söz konusu kredi ile teknoloji odaklı girişimlerin büyümesi, bilişim ve yazılım alanlarında istihdamın artırılması ve rekabetin desteklenmesi hedefleniyor.
Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden, Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek.
KREDİLERİN MAKSİMUM TUTARI 500 BİN LİRA OLACAK
Öte yandan TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de Tekno Girişimci Destek Kredisi'nden yararlanabilecek.
Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.
Kredi 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay ve üzeri vadelerde ise "TLREF+3" faiz oranıyla kullanıma sunulacak.
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