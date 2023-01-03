3 kamu bankasından yeni kredi paketi! 6 ay ödemesiz...

Firmaların mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım ve donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanılabilecek krediler, en fazla 500 bin lira tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olabilecek.