Zamlı maaş hesaplandı! 2023 ÖĞRETMEN MAAŞI ne kadar oldu? Yeni öğretmen maaşı ne kadar kaç TL?

2023 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorusu gündemdeki yerini aldı.En yüksek ve en düşük öğretmen maaşı hesaplama işlemleri başladı.Öğretmen maaşları 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesi ardından oluşacak zam oranı kadar artış gösterecek. Bu artışla birlikte bütün memuriyetlerde maaşlar güncellenecek. Peki, "2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu?","Yeni öğretmen maaşı kaçta TL?" İşte, detaylar...

2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca öğretmen ve öğretmen adayının merakla beklediği 2023 Ocak memur zammı 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.Yeni zamlı öğretmen maaşları da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardıdnan belli olacak. Adından Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.