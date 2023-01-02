Zamlı maaş hesaplandı! 2023 ÖĞRETMEN MAAŞI ne kadar oldu? Yeni öğretmen maaşı ne kadar kaç TL?
2023 Ocak memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte açıklanacak. Memur zammı sonrası güncellenecek maaşlar merak konusu oluyor. En yüksek ve en düşük öğretmen maaşı hesaplama işlemleri de başlamış durumda. Kariyer basamakları adımıyla uzman ve başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar da zamlı maaşlarına yeni yılla birlikte kavuşmuş olacak. Peki, "2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu?","Yeni öğretmen maaşı kaçta TL?" İşte maaş tablosu...
2023 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorusu gündemdeki yerini aldı.En yüksek ve en düşük öğretmen maaşı hesaplama işlemleri başladı.Öğretmen maaşları 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve sosyal refah düzenlemesi ardından oluşacak zam oranı kadar artış gösterecek. Bu artışla birlikte bütün memuriyetlerde maaşlar güncellenecek. Peki, "2023 öğretmen maaşı ne kadar oldu?","Yeni öğretmen maaşı kaçta TL?" İşte, detaylar...
2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca öğretmen ve öğretmen adayının merakla beklediği 2023 Ocak memur zammı 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.Yeni zamlı öğretmen maaşları da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardıdnan belli olacak. Adından Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.
ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Öğretmen maaşları ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak artışlarını ne zaman alacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.
SÖZLEŞMELİ, KADROLU VE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Öğretmen maaşları temmuz ayında yapılan zam sonrasında 12 bin 281 TL'ye çıkmıştı. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık bazda 2,88 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon ise 84.39 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları hariç 5 aylık enflasyon farkı toplam 15.11 oldu. 3 Ocak Salı günü ise 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak.
Uzman öğretmen maaşları 2 bin 250 TL,
Başöğretmen maaşları 4 bin 500 TL ek ödeme alacak.
GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA!
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 1/8 öğretmen maaşı ve 4/b sözleşmeli öğretmen maaşları; sözleşmeli, kadrolu ve ücretli olarak 3 farklı kategoride belirlenecek.
1/4 derecesinde görev yapan Öğretmen Maaşının şimdiki enflasyon farkına göre Ocak ayında 14 bin 166 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından öğretmenlerin alacağı zam oranları netleşecek.
1. Derece öğretmen maaşı
1/4 25+: 11.357 TL
1/4 25: 11.354 TL
1/3 24: 11.332 TL
1/2 23: 11.310 TL
1/1 22: 11.300 TL
2. Derece öğretmen maaşı
2/3 21: 11.142 TL
2/2 20: 11.130 TL
2/1 19: 11.127 TL
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