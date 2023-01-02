Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e geldi mi?
Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışması yürütülen sözleşmeliye kadro Meclis ve Resmi Gazete adımlarının ardından yürürlükte olacak. Peki, Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e geldi mi?
Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e geldi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından müjdesi verilen sözleşmeli memurun kadroya geçişi yaklaşık 550 bin personeli kapsayacak. 3+1 formülü açıklanırken adım adım işleyecek süreç hakkında detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e geldi mi?
EK GÖSTERGEDEN SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASINA KADAR!
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:
"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."
SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?
Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:
"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.
Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."
Sözleşmeliye kadro Meclis detaylarının aktarılması bekleniyor.
BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro hakkında detayları aktardı:
Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.
Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.
Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.
KURUMSAL İŞLETMELERE BEYAZ BAYRAK!
Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" demişti.
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?
Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu düzenleme ile kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdiklerini söyledi.
Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir."
"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."
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