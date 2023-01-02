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Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı! Bakan Kirişci’den önemli açıklamalar

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Giriş: 02.01.2023 10:32
Son dakika haberleri… Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Cebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, “Bakanlığımıza ait yerli ve milli bir uygulamadır. Tarımda dijitalleşme bir tercihten öte rasyonelitesi olan bir zorunluluk haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.
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