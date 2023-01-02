Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?

Bakanlık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğalgaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı uyguluyor. Bu yıl içinde 11 yeni yardım programı daha uygulamaya alındı.