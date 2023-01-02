Kira geliri beyannamesi için son tarih 1 Mart
Konut ve işyeri kira geliri elde eden 2 milyonun üzerinde vatandaş 2022'de elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak.
İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. Değer artış kazancındaki 25 bin liralık istisna tutarı da 55 bin lira oldu.
Sahip olduğu evi 5 yıldan önce satanların elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.
Değer artış kazançlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna tutarının altında kalıp kalmadığına bağlı bulunuyor.
Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanıyor.
1 MART'TA BEYANNAME
1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart'ın birinci gününden son günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekiyor.
Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına, beyanname vermesine gerek bulunmuyor.
Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.
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