HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI! HATAY kura sonuç sayfası isim listesi! Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak?

HAYAT TOKİ KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 Ocak Pazartesi günü Hayat merkez 1100 ve İskenderun'da 350 konutun kurası ile başlayacak olan Hatay TOKİ kuraları 5 Ocak'ta tamamlanacak. Gerçekleştirilecek olan TOKİ Hatay kura çekimi sonrasında 5 bin 25 konut konutun hak sahibinin belirlenecek.