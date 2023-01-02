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HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI! HATAY kura sonuç sayfası isim listesi! Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI! HATAY kura sonuç sayfası isim listesi! Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak?

Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kuraları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından 2-13 Ocak tarihi kura takvimi duyuruldu. İşte, HATAY kura sonuç sayfası isim listesi!

HATAY kura sonuç sayfası isim listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni kura heyecanı kasım ayında başladı. TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Ocak ayı kura takvimi de netleşmiş oldu. Peki, Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak?

HAYAT TOKİ KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 Ocak Pazartesi günü Hayat merkez 1100 ve İskenderun'da 350 konutun kurası ile başlayacak olan Hatay TOKİ kuraları 5 Ocak'ta tamamlanacak. Gerçekleştirilecek olan TOKİ Hatay kura çekimi sonrasında 5 bin 25 konut konutun hak sahibinin belirlenecek.

HATAY CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Hatay sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Hatay kura çekimi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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