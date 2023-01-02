Yeni Zigana Tüneli’nde sona doğru! Dünyanın üçüncü Avrupa’nın en uzunu

KESKİN VİRAJLAR VE RAMPALAR DA BU PROJEYLE ORTADAN KALKMIŞ OLACAK

Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı projede ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan "dikey şaft yapıları" kullanıldı. Zigana Tüneli projesi kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı yer alacak.