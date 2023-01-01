Türkiye'den 2023 hamlesi! Dev bütçe: 890 bin kişiye iş olanağı
Türkiye , yeni yıla halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, reel sektörden çiftçiye tüm kesimi koruyan 4.4 trilyon liralık güçlü bir bütçeyle girdi. Atılan ve atılacak adımlarla ilk etapta 890 bin kişiye iş olanağı sağlanacak.
Emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesiyle birlikte hem kamu hem de özel sektörde emekli olacakların sayısı artarken binlerce gence de iş kapısı açılacak. Bütçeye göre gelecek yıl ilk etapta yaklaşık 890 bin istihdam yaratılacak.
İSTİHDAMA 373.2 MİLYARLIK DESTEK
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki üç yıllık dönemde 2 milyon 670 bin istihdam sağlanacak. İşgücü piyasasına yönelik yapısal programların desteklenmesi ve yıllık 890 bin istihdam için merkezi yönetim bütçesinden 373.2 milyar lira aktarılacak.
Kırsalda istihdamı, üretimi, yatırımı artırmak için üç yıllık bütçe döneminde verilecek destek de 59.6 milyar liraya ulaşacak. İş piyasası programların etkin şekilde yararlanılacak, staj, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program ve faaliyetlere ağırlık verilecek.
AÇIKTAN VE NAKİLLE ATAMA
Bu kapsamda bütçeden 100 milyar 403 milyon lira destek sağlanacak. Aktif işgücü programları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle personel atamaları devam edecek. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak.
Kamu görevlilerinin verimliliğini artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak. Personelin kariyer, liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkân sağlanacak. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.
300 BİN EMEKLİ YERİNE GENÇLER
3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. AK Parti kurmaylarınca yapılan çalışmaya göre yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması bekleniyor. Emekli olacakların yerine gençler istihdam edilecek. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da oldukça yüksek olacak.
İSTİHDAMDA STRATEJİK ADIMLAR
Gelecek yıldan itibaren istihdam ve iş gücüne yönelik stratejik adımlar atılacak. Nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılacak. Destekli istihdam modeli kapsamında iş, meslek danışmanlığı hizmeti verilecek. Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten işyerlerinin çalışmaları kayıt altına alınacak. Gençler, kadınlar ve sosyal yardım yararlanıcılarının aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak. Gençler için kariyer farkındalıklarını artıracak eğitimlere ağırlık verilecek.
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