Türkiye’den 2023 hamlesi! Dev bütçe: 890 bin kişiye iş olanağı

İSTİHDAMA 373.2 MİLYARLIK DESTEK

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki üç yıllık dönemde 2 milyon 670 bin istihdam sağlanacak. İşgücü piyasasına yönelik yapısal programların desteklenmesi ve yıllık 890 bin istihdam için merkezi yönetim bütçesinden 373.2 milyar lira aktarılacak.

Kırsalda istihdamı, üretimi, yatırımı artırmak için üç yıllık bütçe döneminde verilecek destek de 59.6 milyar liraya ulaşacak. İş piyasası programların etkin şekilde yararlanılacak, staj, yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program ve faaliyetlere ağırlık verilecek.