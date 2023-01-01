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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor işçileri ile birlikte 2023'e girdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bor işçileri ile birlikte 2023’e girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bor işçileri ile birlikte yeni yıla girdi. Bakan Dönmez, işçilere baklava ikram ederek yeni yıllarını kutladı.

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