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Benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin mazot, LPG litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde 83 dolar seviyesinde hareket eden petrol sonrası benzin fiyatında artış yaşandı. Bugünden itibaren geçerli benzinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Peki, benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İşte güncel liste...

Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik sonrası benzin ve motorin fiyatları da zam ve indirim haberleriyle gündeme geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 84 kuruş artış yaşandı. Peki, benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

BENZİNE ZAM

31 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişiklik yaşanmadı.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:

31 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.45 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.83 TL

31 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.66 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.28 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

31 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.66 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.37 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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