Benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
EKONOMİ ahaber.com.tr
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde 83 dolar seviyesinde hareket eden petrol sonrası benzin fiyatında artış yaşandı. Bugünden itibaren geçerli benzinin litre fiyatına 84 kuruş zam geldi. Peki, benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İşte güncel liste...
Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatında yaşanan hareketlilik sonrası benzin ve motorin fiyatları da zam ve indirim haberleriyle gündeme geliyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 84 kuruş artış yaşandı. Peki, benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...
BENZİNE ZAM
31 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişiklik yaşanmadı.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:
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