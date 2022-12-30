30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı 92 denetmen yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 92 denetmen yardımcısı alacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
Ticaret Bakanlığı 92 denetmen yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, 92 ticaret denetmen yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınav başvuruları, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı-Kariyer Kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA