Son dakika: Milyonları ilgilendiren haber! Başkan Erdoğan talimat verdi: Bugün hesaplara yatıyor

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili detayları paylaşan Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız.