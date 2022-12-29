Son dakika: Milyonları ilgilendiren haber! Başkan Erdoğan talimat verdi: Bugün hesaplara yatıyor
Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugüne çekildiğinin duyurusunu yaptı.
Sosyal medya hesabından konu ile ilgili detayları paylaşan Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız.
Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak.
Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) December 29, 2022
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