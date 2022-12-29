29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Milyonları ilgilendiren haber! Başkan Erdoğan talimat verdi: Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika: Milyonları ilgilendiren haber! Başkan Erdoğan talimat verdi: Bugün hesaplara yatıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Milyonları ilgilendiren haber! Başkan Erdoğan talimat verdi: Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugüne çekildiğinin duyurusunu yaptı.

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili detayları paylaşan Bakan Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, "Çocuk Desteği Bileşeni" kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız.

Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak.

Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA