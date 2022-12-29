EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?
EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi çözüme bağlandı. 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı düzenlemede yaş şartı aranmayacak. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?
EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düzenleme, prim ve yıl şartını tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Peki, EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.
Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.
Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.
85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.
Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.
Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.
Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.
Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.
Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.
Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.
Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.
Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.
Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.
Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.
Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.
Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.
Emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır amacımız.
EYT'nin ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
Hepinize sevgi, saygıyla kalbi selamlarımı sunarken 2022 artık geride kalıyor. Şimdiden 2023'ün sizler, bizler için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla.
EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?
EYT'de staj ve çıraklık sigortası hala devam ediyor. Stajyerler için yatırılan primde sigorta primi olmadığı için dahil edilmiyor. Bakan Bilgin'de geçtiğimiz günlerde düzenleme stajyerleri kapsamıyor ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?
- SGK sicil no nedir, ne anlama geliyor? SSK sicil no nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2022 TOKİ İzmir TOKİ çekimi ne zaman? 5.ETAP KURA TAKVİMİ!
- Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm gelecek mi? 30 Aralık Yayın Akışı
- Sivasspor Galatasaray İLK 11'LER | Sivasspor-GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- İstanbul'da doğal gaza indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Son dakika | Doğal gaza indirim ne kadar, kaç TL olacak?
- Girişimci kredi başvurusu ne zaman, kimlere verilecek? 6 ay geri ödemesiz Girişimci kredisi başvuru şartları neler?
- Açık Lise sınav sonucu ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları belli oldu mu? 2022-2023 AÖL iptal edilen sınavlar tekrar yapılacak mı?
- 2023 EYT MAAŞ HESABI | Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...
- EYT'lilere ÇİFTE BAYRAM! 7.500 TL'ye varan PROMOSYON + 2 İKRAMİYE! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak'tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?
- Sağlık Bakanlığı 1468 işçi alımı BAŞVURU EKRANI | İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? KPSS şartsız, ilkokul mezunu...