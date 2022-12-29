EYT’de staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık süreleri EYT kapsamına dahil edilecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.