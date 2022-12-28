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Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 100 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 100 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı. Yaklaşık yüzde 95'i imalat sanayi tarafından gerçekleştirilen ihracatımız 250 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Varank, "Hamdolsun sanayi üretimi bu büyümede öncü rol oynuyor. 2002'den bu yana sanayinin milli hasıla içindeki payı yüzde 20'lerden yüzde 27'lere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak bilim insanlarıyla, üniversitelerle, girişimcilerle, genç mucitlerle ülkenin müreffeh yarınları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Küresel ekonomide Kovid-19 salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile devam eden zorluklara işaret eden Varank, Türkiye'nin, dünyada yaşanan türbülansa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve kararlı duruşu sayesinde diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığına dikkati çekti.

Varank, Türkiye'nin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında 9 çeyreği bulan kesintisiz büyüme sürecine devam ettiğini belirterek, "Hamdolsun sanayi üretimi bu büyümede öncü rol oynuyor. 2002'den bu yana sanayinin milli hasıla içindeki payı yüzde 20'lerden yüzde 27'lere ulaştı. Yaklaşık yüzde 95'i imalat sanayi tarafından gerçekleştirilen ihracatımız 250 milyar dolara ulaştı. 2002'de bir yıl boyunca yapabildiğimiz toplam ihracatı artık neredeyse 1 ayda gerçekleştirebiliyoruz. Oransal anlamda baktığımızda da yine aynı başarımız mevcut. Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı payı yüzde 100 artırmayı başardık." diye konuştu.

Bu rakamları yeterli görmediklerini dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedeflerimiz çok daha yüksek. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına mutlaka gireceğiz. İşte bizi bu hedefe ulaştıracak inovasyon ekosisteminin başrol oyuncuları, bilim insanlarımız, araştırmacılarımız burada. Şüphesiz bilim ve teknoloji olmadan hedeflerimize ulaşamayız. Bu büyük sorumluluğun farkındalığıyla Bakanlık olarak bilim ve teknoloji ekosistemine yatırımlar yapıyoruz. 20 yıl önce esamesi dahi okunmayan teknoloji altyapılarına her gün yenilerini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında AR-GE projelerinin yürütüldüğü, Bakanlık destekleriyle kurulan, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER), AR-GE ve teknoloji merkezleri, tematik araştırma merkezleri, öncül AR-GE laboratuvarları, araştırma enstitüleri var. Türkiye'de AR-GE harcamalarının milli gelire oranı binde 5'lerden yüzde 1,13'lere çıktıysa, tam zaman eşdeğer AR-GE çalışanı sayısı 20 yılda 29 binden 222 bine yükseldiyse, bu artışlarda en büyük pay bu altyapıların kurulmasına en güçlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımızındır."

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