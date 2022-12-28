Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu? 2023 market poşet fiyatları değişti mi?
Yeni yıla sayılı günler kala market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretlerine zam geldi. Yeni poşet ücretlerinin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gerçeli olacağı belirtildi. Peki, Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu? 2023 Market poşet ücretleri ne kadar oldu? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
Market poşet ücretlerine zam geldi! Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretlerine 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam geldi. Peki, Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu?
MARKET POŞET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ KURUŞ OLDU?
Alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı.
Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına;
binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.
Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.
ARADAKİ FARKI MARKETLER KARŞILAYACAK!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artış vatandaşa yansımayacak, aradaki farkı marketler karşılayacak
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