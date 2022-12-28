Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu? 2023 market poşet fiyatları değişti mi?

Market poşet ücretlerine zam geldi! Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretlerine 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam geldi. Peki, Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu?

MARKET POŞET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ KURUŞ OLDU?

Alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı.