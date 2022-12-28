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EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi?

EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için detaylar kısa süre içinde açıklanacak. Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesi için son dakika açıklamalarda bulunacak. Peki, EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi?

EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi için son gelişmeleri merak ediyor. Peki, EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yapacak.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak.

Başkan Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GERİYE DOĞRU ÇEKİLMEDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Burada 23 yıllık bir mağduriyet vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bir çalışma yapıldı. Bakan Bilgin askerlik doğum borçlanması ve fiili hizmetle ilgili borçlanmanın geriye doğru çekilmesiyle ilgili hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi.

"SÜRECE DAHİL EDİLMELERİ GÜNDEMDE"

Yurtdışında bulunan 20 milyona yakın vatandaşımız var. İkili sözleşmeler var bu ülkelerle. Türkiye'de bir çalışmanız varsa ve devamında yurt dışında çalışmanız varsa bunlarla ilgili de sürecin dahil edilmesi de gündemde.

"İŞVERENE DESTEK VERİLECEK"

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl 5000 sigorta günü minimum olmak üzere ayrım vardı. EYT yasalaştığı zaman milyonlar emekli olacak. Kıdem tazminatıyla ilgili işverenler ricada bulundu. Bu konuda devlet de destek verecek. İşverenlere de Kredi Destek Fonu adında da bir destek verilecek.

Yaş haddi olmaz ise yaklaşık 2 milyon civarında kişi emekli olacak.

"MÜJDELİ HABERİ VERELİM"

Askerlik borçlanmalarında, avukatlık stajlarında tarihleri geri çekme durumu mevcut. Burada tarih önemli 8 Eylül 1999 öncesi askere gidip 1 Mart 2001 tarihinde sigorta girişi olanlarda da tarih geri çekilecek. 540 günlük bir fark var buradaki kişiler de EYT kapsamında olacak. Bununla ilgili taslak metin TBMM'ye gidecek. Ama biz buradan müjdeli haberi verelim.

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