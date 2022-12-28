1 Milyon İstihdam Projesi’nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 1 milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, projeyle gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan 108 bin dakikalık 215'ten fazla içerikte video eğitimlerle kendini geliştirebildiği aktarılarak, gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına da kavuşabildiği vurgulandı.