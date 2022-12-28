Petrol fiyatı son durum: Akaryakıta zam gelecek mi? 28 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıta zam gelecek mi? Çin'in Kovid-19 kısıtlamaları hakkında aldığı kararlar sonrası Brent petrol fiyatı son üç haftanın zirvesini gördü. Petrol fiyatında yaşanan dalgalanma nedeniyle gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Brent petrol fiyatı son durum nedir? Akaryakıta zam gelecek mi? 28 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin, motorin ve LPG grubuna herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Akaryakıt fiyatları konusunda bir açıklama yapıldığında ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel fiyatlar: