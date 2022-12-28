Petrol fiyatı son durum: Akaryakıta zam gelecek mi? 28 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL?
Petrolde yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Son üç haftanın zirvesini gören Brent petrol, bugüne 84,54 dolardan başladı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Brent petrol fiyatı son durum nedir? Akaryakıta zam gelecek mi? 28 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
Akaryakıta zam gelecek mi? Çin'in Kovid-19 kısıtlamaları hakkında aldığı kararlar sonrası Brent petrol fiyatı son üç haftanın zirvesini gördü. Petrol fiyatında yaşanan dalgalanma nedeniyle gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Brent petrol fiyatı son durum nedir? Akaryakıta zam gelecek mi? 28 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, benzin, motorin ve LPG grubuna herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Akaryakıt fiyatları konusunda bir açıklama yapıldığında ahaber.com.tr'de olacak.
İşte güncel fiyatlar:
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,54 dolardan işlem görüyor. Dün 86,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 84,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,31 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, resesyon beklentilerinin yanı sıra Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ve ABD'de arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.
Piyasalarda, başta ABD Merkez Bankası olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaların yönelik belirsizlikler devam ediyor. Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalması talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesiyle kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları endişeye neden olmaya başladı.
Ülkede hastanelerin kapasitesinin zorlanmaya başladığına ilişkin haber akışı, ekonominin beklenen sürede normale dönemeyeceği yönündeki korkuları beslerken, talep endişelerini artırarak fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de kış fırtınaları nedeniyle kapatılan bazı enerji santrallerinin yeniden hizmete alınması da arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.
Öte yandan, Rusya'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklaması ise arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.
Dün Putin'in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.
Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.
Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı.
Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.
Brent petrolde teknik olarak 84,80 ile 85,13 dolar aralığının direnç, 84,47 ile 84,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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