Bakanlık son dakika duyurdu! Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun! Başvurular 31 Aralık’ta sona erecek

Çiftçi bir aileden geldiği için çiftçileri çok iyi anladığını dile getiren Kirişci, "Çiftçilerimiz ÇKS ile ilgili işlemleri daha önce ziraat odalarına, iki muhtar azasına ve oradan da il, ilçe müdürlüklerimize bizzat ziyaretlerde bulunarak yapabiliyorlardı ama 1 Ekim itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 5 yeni uygulamayı e-Devlet üzerinden yapılabilir hale getirdik. Artık ÇKS işlemleri 2 dakikada, cep telefonu, tablet ya da masa üstü bilgisayar üzerinden yapılabiliyor" dedi.