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Bakanlık son dakika duyurdu! Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun! Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Bakanlık son dakika duyurdu! Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun! Başvurular 31 Aralık’ta sona erecek

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin, 2023 yılı tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için ÇKS'ye başvurularını yapmaları gerekiyor. 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştı. Söz konusu başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Peki, ÇKS başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte ÇKS sistemine ilişkin merak edilenler...

Son dakika... Şu ana kadar yüz binlerce başvurunun yapıldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvru sürecinde son viraja girildi. 2023 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 1 Eylül'de başlamıştı. Mazot desteği, gübre desteği, alan desteği, ürün desteği ve birçok ödemelerin tamamı ÇKS üzerinden yapılıyor. Çiftçilerin tarımsal desteklemelerde mağduriyet yaşamaması için başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki, ÇKS başvuru nereden, nasıl yapılır?

BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

Çiftçilerin, tarımsal desteklemelerden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2022'ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÇKS kayıtları e-Devlet Kapısı'ndan kolaylıkla yapılabiliyor.

ÇKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÇKS başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi için kimlik bilgileri ve şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçi, e-Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına "ÇKS" yazıp, daha sonra "ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu" hizmetini seçecek.

"Yeni Başvuru" tercihini seçen başvuru sahibi, aydınlatma metnini okuduktan sonra sayfanın altındaki "Onaylıyorum" kutusunu işaretleyecek.

"Devam Et" butonuna tıklanmasıyla çiftçinin ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgileri görüntülenecek. Çiftçi, iletişim bilgilerini bu sayfadan kontrol edecek ve gerekirse bilgilerini güncelleyecek. Kayıtlı arazilerini görüntüleyen çiftçi, ürün bilgilerini "Ürün Bilgisi Değiştir" butonunu kullanarak yenileyebilecek.

Son ekranda başvuruya ait tüm bilgilerini görüntüleyen çiftçi, "İlk Destek Ödemesi"nden mahsup edilecek başvuru ücretini görüntüleyerek onaylayacak ve böylece başvurusu tamamlanmış olacak.

"Başvuru Listesi" butonu tıklanarak görüntülenen tamamlanmış başvurular, il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerince değerlendirilecek.

BAKAN KİRİŞCİ AÇIKLADI

2001'de devreye alınan ÇKS, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı bir uygulama. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ÇKS'ye girişlerin e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmasının sisteme olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

Çiftçi bir aileden geldiği için çiftçileri çok iyi anladığını dile getiren Kirişci, "Çiftçilerimiz ÇKS ile ilgili işlemleri daha önce ziraat odalarına, iki muhtar azasına ve oradan da il, ilçe müdürlüklerimize bizzat ziyaretlerde bulunarak yapabiliyorlardı ama 1 Ekim itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 5 yeni uygulamayı e-Devlet üzerinden yapılabilir hale getirdik. Artık ÇKS işlemleri 2 dakikada, cep telefonu, tablet ya da masa üstü bilgisayar üzerinden yapılabiliyor" dedi.

Kirişci, şunları kaydetti: "Dijitalleşme denildiğinde aklımıza doğal olarak teknoloji geliyor. Aynı zamanda elinizde sağlıklı veri setlerinin oluşması anlamı da taşıyor. Bu yılın sonunda Tarım Cepte uygulamasını da hayata geçirmek istiyoruz."

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