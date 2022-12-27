OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023 ZAMMI | İstanbul'da servis fiyatları ne kadar, kaç TL? Personel servislerine ne kadar zam geldi?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zamların ardından özellikle veliler servis ücretlerini araştırmaya başladı. İstanbul'da olmazsa olmazlar arasında yer alan okul ve personel servisleri içinde UKOME toplantısının ardından zam kararı alındı. Peki İstanbul'da okul servis ücretleri kaç TL oldu?
İstanbul'da okul servis ücretleri kaç TL oldu sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda toplu ulaşıma yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı. Peki 2023 servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME olağanüstü toplantısı bugün saat 11.00'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. UKOME toplantısında yapılan görüşmelerde toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.
İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİ KAÇ TL OLDU?
Okul servisi 0-1 Km ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıkarıldı.
PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Personel servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL olacak şekilde düzenlendi.
2023 ZAMLI TARİFELER
•Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,
•Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
•Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
•Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
•Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
•Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL.
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- OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023 ZAMMI | İstanbul'da servis fiyatları ne kadar, kaç TL? Personel servislerine ne kadar zam geldi?
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