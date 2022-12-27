OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023 ZAMMI | İstanbul’da servis fiyatları ne kadar, kaç TL? Personel servislerine ne kadar zam geldi?

İstanbul'da okul servis ücretleri kaç TL oldu sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda toplu ulaşıma yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı. Peki 2023 servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...