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Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı?

Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen doğalgaz yardımında aralık ayı ödemeleri merak ediliyor. Peki, Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı?

Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayında başlayan kış dönemi ödemelerinin aralık ayı takvimi araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesinin 900 lira ile 2.500 lira aralığına yükseltildiği açıklanmıştı. Peki, Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı?

ARALIK AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 Aralık ayı doğalgaz yardımı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz ay ödemeler ikinci haftada başlamıştı. Buna göre, aralık ayı ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

Doğalgaz tüketim desteği bu yıl hayata geçirildi. Doğal gaz tüketim desteğinde, kış dönemi ödemeleri kasım ayında başladı. 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükseltildi.

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini bildiren Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." açıklamasını yaptı.

"SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK"

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını anımsatan Yanık, vatandaşların başvuru sırasında hastalıklarına dair rapor bilgilerini sisteme işletmesi gerektiğini belirtti.

Yanık, hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 ek ödeme yapılacağını açıkladı.

DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından yararlanmak isteyen vatandaşlar için gerekli kriterler açıklandı.

Buna göre başvuru sahibinin,

* Türk vatandaşı olması,

* e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

* Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

* İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

* Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

* Hakkında ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

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