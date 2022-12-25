2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşının 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik araştırmalar arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden faydalanabilmek için başvuru yapanların gerekli şartları taşıması gerekmektedir. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak?