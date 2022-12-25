2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak?
2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaş ödemeleri için gözler Ocak ayına çevrildi. Asgari ücret 2023 yılında 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Evde bakım maaşı alanlar bir artış olup olmadığını sorguluyor. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak?
2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşının 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik araştırmalar arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden faydalanabilmek için başvuru yapanların gerekli şartları taşıması gerekmektedir. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak?
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 8 bin 506 TL olarak duyuruldu. 2022 yılında Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor. Evde bakım maaşına % 10 zam gelirse 3699 TL, % 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, %30 zam gelirse 4 bin 336 TL olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.
Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.
18 YAŞ ÜZERİNE DE VERİLİYOR!
Evde Bakım maaşında yapılan son düzenlemeyle birlikte üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir.
18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.
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