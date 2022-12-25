TOKİ Ocak ayı kura takvimi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ Ocak ayı kura takvimi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesinde 250 bin konut için hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. Bakan Kurum tarafından detayları aktarılan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kuralar 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Peki, TOKİ Ocak ayı kura takvimi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ Ocak ayı kura takvimi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Kurum tarafından detayları aktarılan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kuralar 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Ocak ayı için TOKİ kura çekimi takvimi de netleşmeye başladı. Peki, TOKİ Ocak ayı kura takvimi açıklandı mı? TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak?
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.
Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.
25 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
6 ilde gerçekleştirilecek 25 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut
2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihİ belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi
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