Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç?
Kira artış oranı ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile kira artış oranı belli olacak. Ev sahibi ve kiracılar kira artış oranı hakkında detayları merak ediliyor. Peki, Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç?
Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından belirlenen zam oranları hem ev sahipleri hem de kiracıların yakından takip ettiği konulardan oluyor. Peki, Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç?
KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kira artış oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladıktan sonra detaylar haberimize eklenecektir.
KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEĞİ HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 4.000,00 TL
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 4.750,00 TL
KİRA ARTIŞINA YÜZDE 25 ZAM SINIRI!
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsayacak ve 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak
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