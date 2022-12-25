Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından belirlenen zam oranları hem ev sahipleri hem de kiracıların yakından takip ettiği konulardan oluyor. Peki, Kira artış oranı ne zaman belli olacak? Aralık-Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç?