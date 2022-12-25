Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yıl sonu enflasyon oranının belirleneceği açıklamada, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?