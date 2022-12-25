Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 4 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve memurların alacağı zam oranı netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?
Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yıl sonu enflasyon oranının belirleneceği açıklamada, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da netleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NETLEŞECEK
Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Böylece temmuzda yüzde 7 zam alan memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi için 7 puanın üstünde "enflasyon farkı" oluştu.
Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
TCMB ANKETİNDE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.
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- Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu?
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