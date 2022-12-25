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Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli memur maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. 3 Ocak tarihinde enflasyonun açıklanmasıyla 2023 yılı zamlı maaş tablosu netleşecek. Peki, Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon kanalında milyonların beklediği EYT yasası ve emekli memur maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. Peki, Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI

Bakan Bilgin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Emekli ve memur maaşlarında yıl sonunun son günlerinde ya da ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşacağız. Toplu sözleşme ve enflasyon farkının yanında da yeni şeyler de vereceğiz. Ekonominin enflasyonun değerlerine bakarak belirleyeceğiz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

"En düşük emekli maaşlarında sosyal devlet kimliğimizle sosyal politikalarla yaklaşıyoruz. O grubun içinde yaklaşık 500 bin kişi var. Ağırlıklı olarak BAĞKUR'lu kesim oluşturuyor. Çok sınırlı prim yatıranların oluşturduğu bir gruptur. Onların primleriyle maaş almaya kalksalardı, çok düşük bir rakam olurdu. Bu sene seyyanen bir zam yapacağız."

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARININ ARDINDAN BELLİ OLACAK!

Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'e göre "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." Bu hesaplamaya göre 2022'de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023'ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL'ye yükselecek.

2022'de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek. Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023'te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem'e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.

En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022'deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35'lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023'teki maaşı 5 bin 665 TL'ye çıkmış olması bekleniyor.

2022'de en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 TL iken buna refah payı ve yüzde 30-35'lik enflasyon tahminiyle maaşın ortalama 8 bin 205 TL olması öngörülüyor.

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