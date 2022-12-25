Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon kanalında milyonların beklediği EYT yasası ve emekli memur maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. Peki, Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI

Bakan Bilgin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Emekli ve memur maaşlarında yıl sonunun son günlerinde ya da ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşacağız. Toplu sözleşme ve enflasyon farkının yanında da yeni şeyler de vereceğiz. Ekonominin enflasyonun değerlerine bakarak belirleyeceğiz."