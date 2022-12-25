Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli memur maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. 3 Ocak tarihinde enflasyonun açıklanmasıyla 2023 yılı zamlı maaş tablosu netleşecek. Peki, Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon kanalında milyonların beklediği EYT yasası ve emekli memur maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. Peki, Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI
Bakan Bilgin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Emekli ve memur maaşlarında yıl sonunun son günlerinde ya da ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşacağız. Toplu sözleşme ve enflasyon farkının yanında da yeni şeyler de vereceğiz. Ekonominin enflasyonun değerlerine bakarak belirleyeceğiz."
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
"En düşük emekli maaşlarında sosyal devlet kimliğimizle sosyal politikalarla yaklaşıyoruz. O grubun içinde yaklaşık 500 bin kişi var. Ağırlıklı olarak BAĞKUR'lu kesim oluşturuyor. Çok sınırlı prim yatıranların oluşturduğu bir gruptur. Onların primleriyle maaş almaya kalksalardı, çok düşük bir rakam olurdu. Bu sene seyyanen bir zam yapacağız."
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARININ ARDINDAN BELLİ OLACAK!
Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'e göre "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." Bu hesaplamaya göre 2022'de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023'ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL'ye yükselecek.
2022'de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek. Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023'te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem'e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.
En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022'deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35'lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023'teki maaşı 5 bin 665 TL'ye çıkmış olması bekleniyor.
2022'de en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 TL iken buna refah payı ve yüzde 30-35'lik enflasyon tahminiyle maaşın ortalama 8 bin 205 TL olması öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DİYANET 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Dini günler takvimi!
- Emekliye refah payı olacak mı, var mı? Emekli memur refah payı ne kadar, kaç TL olacak?
- Adalet Bakanlığı ARABULUCULUK SINAV SONUÇ TARİHİ! Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
- 2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak?
- Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?
- 2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...
- EYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı
- 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak?
- Yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT+Doğalgaz... 26 Aralık Pazartesi Kabine gündeminde neler var?
- ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?