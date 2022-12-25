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25 ARALIK Şans Topu SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kazanan numaralar belli oldu! Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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25 ARALIK Şans Topu SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kazanan numaralar belli oldu! Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu çekilişi 25 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Sisal Şans tarafından çarşamba ve pazar günleri çekilen Şans Topu'nda bir çekiliş heyecanı daha sona erdi. Peki, Şans Topu çekilişi 25 Aralık sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi 25 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şans oyunu tutkunlarının beklediği 25 Aralık Şans Topu canlı çekilişi noter huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Peki, Şans Topu çekilişi 25 Aralık sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı....

Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. 25 Aralık 2022 Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama ekranı....

25 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişinin ilki çarşamba akşamı saat 20:00'da gerçekleşti. Çekilişler millipiyangoonline.com ve Millipiyango TV Youtube kanalından canlı aktarıldı.

Kazandıran numaralar; 4 - 6 - 16 - 17 - 28 + 13 oldu.

BİLET SORGULAMA EKRANI!

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

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