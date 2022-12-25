25 ARALIK Şans Topu SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kazanan numaralar belli oldu! Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu çekilişi 25 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şans oyunu tutkunlarının beklediği 25 Aralık Şans Topu canlı çekilişi noter huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Peki, Şans Topu çekilişi 25 Aralık sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı....

Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. 25 Aralık 2022 Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama ekranı....