Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı doğalgaz desteği ödeme tarihleri açıklandı mı?
Doğalgaz tüketim desteğinde gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Kasım ayında başlayan kış dönemi ödemelerinin aralık ayı takvimi araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesinin 900 lira ile 2.500 lira aralığına yükseltildiği açıklanmıştı. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı doğalgaz desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen doğalgaz yardımında aralık ayı ödemeleri merak ediliyor. Yüz binlerce hanenin faydalandığı doğalgaz yardımı ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı doğalgaz desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
ARALIK AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 Aralık ayı doğalgaz yardımı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz ay ödemeler ikinci haftada başlamıştı. Buna göre, aralık ayı ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini bildiren Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." açıklamasını yaptı.
"SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK"
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını anımsatan Yanık, vatandaşların başvuru sırasında hastalıklarına dair rapor bilgilerini sisteme işletmesi gerektiğini belirtti.
Yanık, hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 ek ödeme yapılacağını açıkladı.
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