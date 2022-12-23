Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen doğalgaz yardımında aralık ayı ödemeleri merak ediliyor. Yüz binlerce hanenin faydalandığı doğalgaz yardımı ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı doğalgaz desteği ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ARALIK AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 Aralık ayı doğalgaz yardımı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz ay ödemeler ikinci haftada başlamıştı. Buna göre, aralık ayı ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.