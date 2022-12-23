Bugün hesaplarda! 96 milyon 411 bin liralık devlet desteği! Bakan Kirişci duyurdu

İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI

"46 milyon 549 bin 550 lira hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 11 milyon 228 bin lira sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lira patates siğili desteği, 3 milyon 121 bin 215 lira hububat, baklagil, dane mısır desteği, 574 bin 300 lira toprak analiz desteği."