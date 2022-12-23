Bugün hesaplarda! 96 milyon 411 bin liralık devlet desteği! Bakan Kirişci duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada 6 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Kirişci ayrıca destek ödemelerinin kategorilerini de paylaştı. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere müjdeli bir haber geldi. Yapılan açıklamada 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı paylaşıldı.
96 MİLYON 411 BİN LİRALIK DESTEK
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
BUGÜN HESAPLARDA
Sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Kirişci'nin açıkladığı ödemelerin detayları şöyle:
İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI
"46 milyon 549 bin 550 lira hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 11 milyon 228 bin lira sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lira patates siğili desteği, 3 milyon 121 bin 215 lira hububat, baklagil, dane mısır desteği, 574 bin 300 lira toprak analiz desteği."
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