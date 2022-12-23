Antalya’daki sel faciası sonrası devletten vatandaşa yardım eli: 200 milyon lira hasar ödemesi yapılacak

"3 BİN 254 ÇİFTÇİ ZARAR GÖRDÜ"

Kirişci, bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için ilgili kurumlarla işbirliğiyle dere yatağını rahatlattıklarını ve birinci bölümdeki çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Sadece Kumluca'ya taşkın kontrol işleri için kamulaştırma bedelleri dahil 2,7 milyar lira yatırım yapılacağını anlatan Kirişci, burada bir daha böyle olayların yaşanmaması için projelerde olan ve yapımına geçilmeyen göletler için de 547,5 milyon liralık ödenek ayrılacağını kaydetti.

Finike'de ise 3 taşkın kontrol tesisinin toplam yatırım maliyetinin kamulaştırma dahil 958 milyon 471 bin lira olduğunu söyleyen Kirişci, bütün projelerin ihalelerinin 2023'te yapılarak inşaatlarına ivedilikle başlanacağını belirtti.

Bunların toplamının da 4,2 milyar lira olduğunu dile getiren Kirişci, "En çok zararı elbette örtü altı yetiştiricilerimiz görmüştür. Bugün itibarıyla yaptığımız tespitlere göre 10 bin 637 dekarı Kumluca'da, bin 291 dekarı Finike'de, 178 dekarı Demre'de olmak üzere toplam 12 bin 106 dekarlık sera alanı selden etkilenmiştir." dedi.