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Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL'ye yükseltildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL’ye yükseltildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi. İşte detaylar...

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