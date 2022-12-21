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Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur?

Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplantısı 20 Aralık'ta gerçekleşti. Milyonlarca asgari ücretli zam oranı için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur?

Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücretin açıklamasına artık saatler kalırken milyonlarca vatandaş artık yarın Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı rakamı bekliyor. Konuya ilişkin çeşitli tahminler yapılırken bu tahminler genel olarak 7500 TL ile 9000 TL arasında değişiyor. Peki, asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur?

KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ!

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bilgin'i asgari ücret zammı gündemi ile Külliye'de kabul etti.

BAKAN BİLGİN'DEN 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.

ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ile ilgili önemli bir mesaj geldi. Başkan Erdoğan, "Bakan Bilgin'le görüşüp asgari ücret meselesini yoluna koyacağız. Büyük bir ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN '9 BİN TL' SORUSUNU YANITLADI

'Asgari ücret 9 bin TL olur mu?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan asgari ücretin tüm kesimleri ilgilendirdiğine dikkat çekerek, "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası uzlaşma çıkmadı. Milyonlar 4. toplantı için meraklı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücret 4. toplantısı için tarih henüz belli değil. Maalesef 3. toplantıda sonuç çıkmadı. Asgari ücret 2023 için görüşmeler devam ediyor" dedi.

BAKAN BİLGİN TÜRK-İŞ VE TİSK'LE GÖRÜŞECEK: ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK

Bakan Bilgin'in işçi ile işverenle görüştükten sonra son detayları Başkan Erdoğan'a aktarması ve asgari ücretin yarın açıklaması bekleniyor.

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