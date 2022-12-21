Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücretin açıklamasına artık saatler kalırken milyonlarca vatandaş artık yarın Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı rakamı bekliyor. Konuya ilişkin çeşitli tahminler yapılırken bu tahminler genel olarak 7500 TL ile 9000 TL arasında değişiyor. Peki, asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur?