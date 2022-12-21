Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? Tarih belli oldu mu?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında üçüncü toplantı sona erdi. Yeni ücretin ne kadar olacağı merakla beklenirken, rakamın hangi tarihte açıklanacağı da en çok araştırılanlar arasında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak?
Asgari ücrette gözler yeni rakama çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ tarafınan 9 bin lira teklif sunulduğu açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yeni ücretin ne kadar olacağı ve hangi tarihte açıklanacağı gündemde. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, asgari ücrette 4. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Kısa bir süre içerisinde son toplantı tarihinin duyurulması bekleniyor. Dördüncü toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı açıklanacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.
ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.
Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında yaptığı üçüncü toplantı 20 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından TÜRK-İŞ asgari ücret teklifinin 9 bin lira olduğunu açıkladı.
Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamının bu hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR VE KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
2022 yılı asgari ücretiyle tüm ücretlerden asgari ücret kadar olan kısım gelir vergisinden muaf tutulmaya başlanmıştı.
Resmi rakamlara göre, 16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlar da göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 7 milyonu aştığı tahmin ediliyor.
Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.
Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.
Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.
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