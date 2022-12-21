Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? Tarih belli oldu mu?

Asgari ücrette gözler yeni rakama çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ tarafınan 9 bin lira teklif sunulduğu açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yeni ücretin ne kadar olacağı ve hangi tarihte açıklanacağı gündemde. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, asgari ücrette 4. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Kısa bir süre içerisinde son toplantı tarihinin duyurulması bekleniyor. Dördüncü toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı açıklanacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.