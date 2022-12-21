SON DAKİKA! Kamu-Sen’den sabit vergi ve ek zam talebi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüler

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesine de değinen Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam olduğunu, tüm sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilsin taleplerinin karşılık bulacağını söyledi.

"HİÇ KİMSE DIŞARIDA KALMADAN TALEBİMİZİ PAYLAŞTIK"

Kahveci, "Bizim talebimiz tüm sözleşmeliler kadroda olmalı. PTT ve TRT'de çalışan arkadaşlarımız kadroda olmalı. Alınacak sözleşmelilerin tamamı kadroya geçirilecek. Hiç kimse dışarıda kalmadan talebimizi paylaştık" dedi.