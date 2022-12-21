SON DAKİKA! Kamu-Sen’den sabit vergi ve ek zam talebi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüler
Son dakika haberine göre Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmede, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, ek zam, vergi dilimleri ve diğer konulara ilişkin kamu görevlilerinin talepleri dile getirildi.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, kamu çalışanlarına yönelik taleplerini, ek zam yapılması talebini paylaştıklarını söyledi.
Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerin, aylara tekabül eden kısmın enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini ifade eden Kahveci, taleplerinin kamu görevlilerinin yüzde 15 vergide sabitlenmesi olduğunu kaydetti.
3600 EK GÖSTERGE
3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Kahveci, bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini aktardı.
SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ
Sözleşmelilere kadro düzenlemesine de değinen Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam olduğunu, tüm sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilsin taleplerinin karşılık bulacağını söyledi.
"HİÇ KİMSE DIŞARIDA KALMADAN TALEBİMİZİ PAYLAŞTIK"
Kahveci, "Bizim talebimiz tüm sözleşmeliler kadroda olmalı. PTT ve TRT'de çalışan arkadaşlarımız kadroda olmalı. Alınacak sözleşmelilerin tamamı kadroya geçirilecek. Hiç kimse dışarıda kalmadan talebimizi paylaştık" dedi.
ULAŞIM VE KİRA YARDIMI GÜNDEME ALINMALI
Memurlara ödenen sosyal yardımların güncellenmediğini belirten Kahveci, "Yemek ücretleri işçilerde 55 TL'ye yükseltildi, memurlara da olmalı. Ulaşım ve kira yardımı gündeme alınmalı" ifadelerini kullandı.
VERGİ DİLİMİ YÜZDE 15'TE SABİTLENSİN
Vergi dilimi konusuna değinen Kahveci, Maliye Bakanı'ndan randevu talep ettiklerini, yüzde 15'te sabitlensin istediklerini aktardı.
Enflasyondan arındırılmış bir refah talep ettiklerini söyleyen Kahveci, Bakan Bilgin'in sözleşmeliye kadroyla ilgili kanun taslağının birkaç gün içerisinde parlamentoya gönderileceğini söylediğini kaydetti.
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