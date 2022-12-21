21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Kamu-Sen’den sabit vergi ve ek zam talebi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüler

SON DAKİKA! Kamu-Sen’den sabit vergi ve ek zam talebi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
SON DAKİKA! Kamu-Sen’den sabit vergi ve ek zam talebi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüler

Son dakika haberine göre Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmede, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, ek zam, vergi dilimleri ve diğer konulara ilişkin kamu görevlilerinin talepleri dile getirildi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, kamu çalışanlarına yönelik taleplerini, ek zam yapılması talebini paylaştıklarını söyledi.

Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerin, aylara tekabül eden kısmın enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini ifade eden Kahveci, taleplerinin kamu görevlilerinin yüzde 15 vergide sabitlenmesi olduğunu kaydetti.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme yapıldığını hatırlatan Kahveci, bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini aktardı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesine de değinen Kahveci, kamuda 32 farklı istihdam olduğunu, tüm sözleşmeli çalışanlar kadroya geçirilsin taleplerinin karşılık bulacağını söyledi.

"HİÇ KİMSE DIŞARIDA KALMADAN TALEBİMİZİ PAYLAŞTIK"

Kahveci, "Bizim talebimiz tüm sözleşmeliler kadroda olmalı. PTT ve TRT'de çalışan arkadaşlarımız kadroda olmalı. Alınacak sözleşmelilerin tamamı kadroya geçirilecek. Hiç kimse dışarıda kalmadan talebimizi paylaştık" dedi.

ULAŞIM VE KİRA YARDIMI GÜNDEME ALINMALI

Memurlara ödenen sosyal yardımların güncellenmediğini belirten Kahveci, "Yemek ücretleri işçilerde 55 TL'ye yükseltildi, memurlara da olmalı. Ulaşım ve kira yardımı gündeme alınmalı" ifadelerini kullandı.

VERGİ DİLİMİ YÜZDE 15'TE SABİTLENSİN

Vergi dilimi konusuna değinen Kahveci, Maliye Bakanı'ndan randevu talep ettiklerini, yüzde 15'te sabitlensin istediklerini aktardı.

Enflasyondan arındırılmış bir refah talep ettiklerini söyleyen Kahveci, Bakan Bilgin'in sözleşmeliye kadroyla ilgili kanun taslağının birkaç gün içerisinde parlamentoya gönderileceğini söylediğini kaydetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA