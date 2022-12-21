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Asgari Ücret yarın saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan TARİH VERDİ! 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Asgari Ücret yarın saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan TARİH VERDİ! 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Asgari ücret yarın saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısında 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulunarak tarih verdi. Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen asgari ücrette zam kararı ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih...

Doğrudan 7 milyona yakın vatandaşı etkileyen asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Ocak 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken kararın ise ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili bugün Bakan Bilgin ile görüşecek. Peki asgari ücret yarın saat kaçta belli olacak? 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

ASGARİ ÜCRET YARIN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." açıklamasında bulundu. 2023 asgari ücret zammının yarın belli olması beklenirken henüz saat kaçta açıklanacağına dair resmi bir ifade bulunmamakta. Konuya ilişkin detayları ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

9 BİN TL OLACAK MI?

Başkan Erdoğan TÜRK-İŞ'in 9 bin liralık asgari ücret talebine ilişkin de çok kritik bir mesaj vererek "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında şunları söyledi:

"Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun mesulünde bunların hepsini düşüneceğiz. Ama sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

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