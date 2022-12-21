Asgari Ücret yarın saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan TARİH VERDİ! 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Doğrudan 7 milyona yakın vatandaşı etkileyen asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Ocak 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken kararın ise ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili bugün Bakan Bilgin ile görüşecek. Peki asgari ücret yarın saat kaçta belli olacak? 2023 asgari ücret 9 bin TL olacak mı?