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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere destek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği için ödeme takvimi merak ediliyor. Gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre desteğinden yararlanan binlerce çiftçi ödeme takvimini bekliyor. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi için beklentiler kasım ayına yöneldi. Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'nin 2023 mart ayında ödenecek desteklerin 6 ay öne çekildiğini duyurmasının ardından 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar, ödemelerini banka hesabından çekebilecekler.

2022 2023 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakan Kirişci tarafından ÇKS'de kayıtlı olan çiftçilere yapacak ödemelerin erkene çekildiğinin açıklanmasıyla çiftçiler ödeme tarihi beklentilerini kasım ayına yöneltti.

Hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlendi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 mazot gübre desteği ödemelerinin normal şartlarda 2023 yılının mart ayında yapılması bekleniyordu. Ancak ödemeler 6 ay erkene çekildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ödemelerin erken yatacağını söylemişti, ancak net tarih açıklamasına yönelik güncel bir açıklama gelmedi.

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