Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre desteğinden yararlanan binlerce çiftçi ödeme takvimini bekliyor. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Ziraat Bankası Aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?