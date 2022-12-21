ANKET SONUCU GELDİ! Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Kira artış oranı...

Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayına yaklaşmamızla birlikte Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Kira artış oranı...