ANKET SONUCU GELDİ! Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Kira artış oranı...
Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir önceki ayın enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor. Ocak ayına sayılı günler kala Aralık ayı enflasyon rakamları için detaylar merak ediliyor. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Kira artış oranı...
Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayına yaklaşmamızla birlikte Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Kira artış oranı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Kasımda Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu.
Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 98,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 136,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 arttı.
ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü Aralık ayı enflasyonu duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanmasının ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı kesinleşecek.
Verilerin tespit edilmesi için aralık ayının tamamlanması ve TÜİK'in ölçümlerinin gerçekleştirilmesi beklenecek.
YENİ ANKET GELDİ
Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin son ipucu geldi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi.
Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.
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- ANKET SONUCU GELDİ! Aralık ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır? Kira artış oranı...
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