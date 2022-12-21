Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatar?
Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden aralık ödemeleri yapılması bekleniyor. Peki, Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatar?
Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ücretleri aralık ayı ile birlikte gündeme geldi. Her ay ihtiyaç sahibi aillelere ödenen Aile Destek Programı aralık ayı ödemelerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatar?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KATLANARAK ARTACAK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız.
"Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.''
ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:
''Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."
Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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- Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatar?
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