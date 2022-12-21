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21 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI: 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı! millipiyangoonline SONUÇ SORGULAMA!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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21 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI: 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı! millipiyangoonline SONUÇ SORGULAMA!

Şans Topu çekilişi 21 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.Sisal Şans tarafından çarşamba ve pazar günleri çekilen Şans Topu'nda bir çekiliş heyecanı daha sona erdi. Peki, Şans Topu çekilişi 21 Aralık sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi 21 Aralık sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şans oyunu tutkunlarının beklediği 21 Aralık Şans Topu canlı çekilişi noter huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Peki, Şans Topu çekilişi 21 Aralık sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu canlı çekilişi sonrası, 21 Aralık tarihli sonuçlar erişime açıldı. Bu akşamki sonuçlara göre büyük ikramiye devretti.

Şans Topu canlı çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 20:00'da yayınlandı. Çekilişte büyük ikramiye devrederken, 5 bilen 6 talihli de 7.523,30 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan diğer ikramiyeler de talihlilere kavuştu.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekiliyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve (0+1) olarak sıralanıyor. Şans Topu oyununda, oyunseverler üst bölümde bilemeyip alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. Ayrıca Milli Piyango web sitesi ve mobil uygulama üzerinden online olarak da oynayabiliyorlar. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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