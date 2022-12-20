Masterchef 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Programı başarıyla tamamlayan yarışmacı MasterChef 2022 şampiyonu seçilecek. Seyircilerin merakla takip ettiği MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 20 Aralık Salı akşamı dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?