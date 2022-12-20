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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alacak

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimleri için 155 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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