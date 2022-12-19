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TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?

TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar sonrasında hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücret iadesi için detayları merak ediyor. Peki, TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?

TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. uralarla beraber hak sahipleri de belli olurken, diğer merak edilen konulardan biri de başvuru ücret iadesi. 2+1 veya 3+1 daire çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücret iadelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE OLUYOR MU?

TOKİ, Halkbank üzerinden aldığı ücretler için iade sürecini de aynı banka aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna göre aşağıda link olarak verilen site ziyaret edildikten sonra;

TC Kimlik Numarası ve Telefon Numarasını girdikten sonra altta yer alan kutucuktaki harfleri de onay bölümüne yazınız ve devama basınız.

Telefonunuza gelecek olan şifreyi alana giriniz ve devama basınız.

Hesap bilgilerinizi ilgili ekrana giriniz ve devama basınız.

Verdiğiniz bilgilerde herhangi bir hata bulunmuyorsa iade süreciniz başlatılacaktır.

TOKİ İADE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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