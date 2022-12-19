TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. uralarla beraber hak sahipleri de belli olurken, diğer merak edilen konulardan biri de başvuru ücret iadesi. 2+1 veya 3+1 daire çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücret iadelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru ücret iadesi yattı mı, başvuru gerekiyor mu?