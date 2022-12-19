Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor! e-Devlet'ten kolaylıkla halledilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan 2023-2025 dönemine ilişkin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni hizmete de verildi. Ev sahipleri ve kiracılar artık sözleşmelerini e-Devlet üzerinden düzenlebilecek. İşte detaylar...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'na göre, yeni gelişen teknolojilerle ortaya çıkan kripto varlıklar ve dijital oyunlarda kullanılan şifreli ödeme sistemi (e-pin) takip edilerek, bu varlıkların ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe konuldu.
VERGİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜMÜ SAĞLANACAK
Plan döneminde toplumsal refah düzeyinin artırılması, adil gelir dağılımının ve ekonomik istikrarın sağlanması, diğer makroekonomik göstergelerin iyileşmesi yoluyla haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.
Mükellef bilgi anketleriyle sektörel düzeyde kayıt dışı ekonominin boyutunun ve vergi açığının hesaplanması, vergi bilincinin ölçülmesi sağlanacak.
İlk ve ortaöğretim düzeyinde vergi ve sosyal güvenlik bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitimler verilecek. Çocuklarda vergi ve sosyal güvenlik bilincinin oluşması ve gelişmesine yönelik çizgi film, animasyon, dijital oyun ve sosyal medya içerikleri hazırlanacak.
DÜZENLEME YAYGINLAŞACAK
Farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara harcamalarına ait fiş ve fatura üzerinden ödül verilmesi sağlanacak. Böylece, fiş ve fatura düzenlenmesinin yaygınlaşmasının sağlanması hedefleniyor.
Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesini sağlamak amacıyla davranışsal yaklaşım politikalarından faydalanılacak.
ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Kitap, sinema ve müzik eserlerine ilişkin korsanla mücadele kapsamında, ilk denetim komisyonları tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçları ile ihlal sebebiyle hakkında tutanak tutulan kişi ve işletmelere ait verilerin ilgili kurumlarla paylaşılmasına yönelik gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek.
Hal Kayıt Sistemi'nin ticari, zirai ve mali verileri ile entegrasyonu sağlanacak.
Esnek ve uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modellerinin kayıt dışı istihdama yol açmasını engellemek amacıyla gerekli altyapı ve mevzuat çalışmaları yapılacak.
Yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin anlık takibine ve analiz edilmesine yönelik sistem altyapısı kurulacak.
KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRANA KAMU İHALESİ YASAĞI
Kayıt dışı işçi çalıştıranların kamu ihalelerinden yasaklanması ve yatırım-teşvik uygulamalarından yararlanmasının önlenmesine yönelik düzenleme yapılacak.
Yeni gelişen teknolojilerle ortaya çıkan kripto ve e-pin gibi varlıklar takip edilerek, bu varlıkların ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.
Başta gıda ve tarım ürünleri ile inşaat malzemeleri olmak üzere ticarete konu ürünlerin nihai tüketime kadar gerçekleşen tüm aşamalarının izlenmesi amacıyla benzersiz kod üretilerek ürün hareketlerinin izlenebileceği Ürün Takip Sistemi kurulacak.
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgilerinin otomatik tanımlanmasına imkan sağlayan Taşıt Tanıma Sistemi kurulacak.
DEFTERLERE DERİN İNCELEME
Elektronik defterler üzerinden risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yürütülebilmesine yönelik Defter Risk İncelemesi (DERİN) Projesi hayata geçirilecek.
Etil alkolün amacı dışında kullanımını önlemek amacıyla gereken takip sistemi kurulacak.Ticari kredilerde fatura ve tevsik edici belgelere dayalı kredi kullanım uygulaması yaygınlaştırılacak.
Nakit kullanımının azaltılmasına yönelik kartlı veya dijital ödeme yöntemlerinin teşvik edilmesi sağlanacak.
Motorlu araç ticaretinden kaynaklanan vergi kaybının önlenebilmesi ve vergi güvenliğinin sağlanması için teminat uygulaması hayata geçirilecek.
KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLETTEN DÜZENLENECEK
Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak. Türkiye Gayrimenkul Değerleme Bilgi Sistemi kurulacak. Taşınmaz değer haritalarının oluşturulması amacıyla Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre sistemle, taşınmazların toplu değerleme modeli ile değerinin belirlenmesi sağlanacak.
ELEKTRONİK TİCARETE YAKIN TAKİP
Kayıt dışı faaliyet gösteren özel istihdam bürolarına yönelik denetim mekanizması güçlendirilecek. İşe yeni başlayan mükelleflerin mükellefiyet durumlarına ilişkin bilgilendirme yapılarak faaliyetleri bir yıl boyunca takip edilecek.
Elektronik ortamdaki ticari faaliyetlere yönelik denetleyici uygulamalar geliştirilecek. Sanal ofis, hazır ofis ve paylaşımlı ofis kiralama faaliyetlerine yönelik denetim yapılacak.
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