Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor! e-Devlet’ten kolaylıkla halledilecek

ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Kitap, sinema ve müzik eserlerine ilişkin korsanla mücadele kapsamında, ilk denetim komisyonları tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçları ile ihlal sebebiyle hakkında tutanak tutulan kişi ve işletmelere ait verilerin ilgili kurumlarla paylaşılmasına yönelik gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek.

Hal Kayıt Sistemi'nin ticari, zirai ve mali verileri ile entegrasyonu sağlanacak.

Esnek ve uzaktan çalışma gibi yeni çalışma modellerinin kayıt dışı istihdama yol açmasını engellemek amacıyla gerekli altyapı ve mevzuat çalışmaları yapılacak.

Yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin anlık takibine ve analiz edilmesine yönelik sistem altyapısı kurulacak.