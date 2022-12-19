KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ve öğrenim kredisi sonuçları ardından ödeme tarihleri ve şekli araştırılmaya başladı. 2022-2023 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu mu alınacak soruları araştırılıyor. İşte, KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?