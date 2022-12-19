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KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?

KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler bu kez KYK bursu ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?

KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ve öğrenim kredisi sonuçları ardından ödeme tarihleri ve şekli araştırılmaya başladı. 2022-2023 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman ödenecek, toplu mu alınacak soruları araştırılıyor. İşte, KYK ilk ödeme ne zaman yapılacak 2022-2023? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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